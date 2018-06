Betraff ass Péiterséileg a verschidde Kraidermëschungen, déi vun der Mark am Auchan verkaf gouf D'Produite goufen aus der Vente geholl, ma en Deel gouf scho verkaf. D'Leit riskéiere méi oder manner staarken Duerchfall ze kréien, wa se déi betraffe Kraider consomméieren.

Auchan vient d'informer les autorités de sécurité alimentaire luxembourgeoises du rappel des produits ci-dessous dû à la présence d'Escherichia coli productrices de shigatoxines (STEC).

Ex.: Les toxi-infections alimentaires causées par les bactéries productrices de shigatoxines peuvent être la cause de diarrhée, voire diarrhée hémorragique. Ces symptômes peuvent être aggravés chez les jeunes enfants, les sujets immunodéprimés et les personnes âgées.

Les produits en question ont été retirés de la vente dans les magasins Auchan au Luxembourg, mais une partie des stocks a été vendue. Il n'est à ce jour pas exclu que les produits puissent avoir été vendus dans d'autres établissements.



Voilà pourquoi les autorités de sécurité alimentaire luxembourgeoises recommandent aux consommateurs de ne plus utiliser le produit suivant:



NOM Petersilie 40g 8-Kräuter 50g Gartenkräuter 40g Italienische

Kräutermischung 50g Suppengrün 70g

Seulement les produits mentionnés dans le tableau ci-dessus sont concernés. Pour ces produits, tous les numéros de lots et toutes les dates de péremption sont concernés. Tous les autres produits ne sont pas concernés.Pour des renseignements supplémentaires veuillez contacter la Division de la sécurité alimentaire au (+352) 247-75625, secualim@ms.etat.lu ou consulter le site: www.securite-alimentaire.lu.