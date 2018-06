© Didier Weber

Gesetzprojet Bëscher: Reportage Frank Elsen



D'Bëscher nach besser ze protegéieren, eng nohalteg Bewirtschaftung ze schafen an d'Perenitéit vun de Bëscher z'assuréieren. Dat sinn just e puer vun de Mesuren, déi am moderniséierte Gesetzprojet iwwert de Schutz vun de Bëscher stinn. Zënter Februar ass de Projet de loi um Instanzewee, an elo gëtt op en Avis vum Staatsrot gewaart. Mam neie Gesetzesprojet wëll ee virun allem d'Gesondheet vun de Bëscher sécherstellen.

D'Zil ass et déi ekonomesch, ekologesch an sozial Voleten vun der nohalteger Bëschgestioun ze stäerken. Donieft, soll eng juristesch Sécherheet geschafe ginn, betount d'Ëmweltministesch, Carole Dieschbourg. Well et haut esou vill Utilisateure vum Bësch géif, hätt een net nëmmen definéiere wëllen, wat ass iwwerhaapt e Bësch, ma et hätt een och wëlle kloer reegelen, wéi den Accès an d'Bëscher ass, datt een d'Recht huet, d'Spadséierweeër ze benotzen, ma gläichzäiteg d'Responsabilitéiten ze klären - déi vum Proprietaire, awer och déi vun deem, deen an de Liewensraum Bësch geet.Eng nohalteg Bewirtschaftung vun de Bëscher ze schafen a se besser ze promouvéieren, dat ass eent vun de wichtegsten Ziler vum Gesetzprojet. An deem Kontext gouf en Holzcluster op d'Bee gestallt, ënnersträicht d'Ëmweltministesch: Do wieren all d'Acteuren, déi am Bësch schaffen dran, fir déi Wirtschaft, déi vum Bësch ofhänkt, ze stäerken a fir och méi a Richtung Kreeslafwirtschaft ze goen.An Zukunft wëll een dann och op Bamzorte setzen, déi méi resistent sinn, an op natierlech geréiert Bëscher, esou d'Carole Dieschbourg weider. Zum Beispill hätt ee festgestallt, datt verschidden Nolebeem net un de Klimawandel ugepasst sinn. Mat deem Gesetzprojet hätt een elo e Kader kreéiert, deen de, neien Erausfuerderunge gerecht gëtt, esou nach d'Ëmweltministesch.