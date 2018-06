Nicolas Schmit: Frontalieren/Adem - Rep. Annick Goerens



D'EU-Kommissioun hat jo e Paradigmewiessel am europäesche Sozial- an Aarbechtsrecht proposéiert, duerch déi Lëtzebuerg an Zukunft obligéiert wär, Leit déi op d'mannst 3 Méint am Land geschafft hunn, integral vun der ADEM z'iwwerhuelen, dat finanziell gesi wat d'Bezuele vum Chômage ugeet, ma och fir de Suivi vun de Chômeuren.

D'ADEM, hätt awer einfach net d'Ressourcë fir bannent 2 Joer eng 10.000 Chômeure méi ze geréieren. An et wär net verständlech, dass eng europäesch Direktiv, egal wéi interessant se wär, e Stëllstand bannent engem ëffentleche Service vun engem Memberstaat géing provozéieren - an dat wär de Fall, wann dës Direktiv ëmgesat gëtt.

Déi meescht Länner hunn en Donneschdeg Verständnis fir déi spezifesch Lëtzebuerger Situatioun gewisen, just mat Frankräich wär een den Ament nach um negociéieren. De Nicolas Schmit erhofft sech, dass eng vernënfteg Léisung nach fonnt gëtt, och wann d'Positioun vu Frankräich hei relativ rigid ass.

Lëtzebuerg huet och fir eng méi laang Transitiounsphase gefrot, wann dës Direktiv ëmgesat gëtt. 5 Joer, amplaz vun 2. Wann dëser Doleance guer net Rechnung gedroe gëtt, da géing een den Artikel 48 invoquéiere fir de Lëtzebuerger Fall virun den Europäesche Rot debattéieren ze goen. Dat wat do virgesinn ass, wier eng exzeptionell Prozedur, well e Land an eng Situatioun bruecht gëtt, wou eng EU-Propositioun Schwieregkeete mat sech bréngt. Zu Lëtzebuerg wieren et eng ronn 10.000 Leit méi bei der Adem.

Dat wär awer natierlech net de But, sou nach den Nicolas Schmit. D'Diskussiounen um Kierchbierg sinn nach am Gaangen.