Engagéiert fir Verännerung, mat deem Slogan ginn déi Lénk am Oktober an d'Walen. Si hunn en Donneschdeg hir 60 Kandidaten an de Walprogramm virgestallt.

© déi Lénk / Twitter

Déi Lénk ginn ze bedenken: Den Aarmutsrisiko klëmmt, d'sozial Ongläichheeten gi méi grouss an d'Ëmwelt verschlechtert sech. Dofir misst et déifgräifend Verännerunge ginn. An dofir wiisst eng nei Gauche erun, sot d'Partei um Donneschdeg den Owend, wou si hire Walprogramm an hir Kandidate presentéiert huet. Nei Usätz betreffen zemools de Beräich vun der Aarbecht. Wa Leit net méi vun hirem Job liewe kënnen, da leeft eppes komplett falsch, esou den Deputéierte Marc Baum. De Mindestloun misst etappeweis an d'Luucht goen. A konkreten Zuele wier dat eng Erhéijung vu knapp 2.000 op 2.250 an dono op 2.390. Dat wiere keng abstrakt Zuelen, mä dat wier dat, wat den europäesche Gewerkschaftsbond international an alle Länner fuerdere géing. Dëst wier de Minimum, wat een Aarbechter, dee Vollzäit schaaft, misst kréien.





De Marc Baum iwwer de Mindestloun



De Guy Foetz iwwer d'Steieren



Weider schwätze sech Déi Lenk fir eng Aarbechtszäit vun 32 Stonnen an der Woch aus. Grad well sech d'Aarbechtswelt duerch nei Technologien rasant entwéckele géif, misst d'Aarbecht anescht opgedeelt ginn an dat och ouni Abousse beim Revenu. An der Steierpolitik sinn et Fuerderunge fir eng Entlaaschtung vu Kleng- a Mëttelverdénger. De Guy Foetz ënnersträicht, dass an de leschte Jore wier d'Steierlaascht fir déi Räich ëmmer méi erofgesat ginn an dorunner hätt och déi rezent Steierreform näischt geännert. Et wëll een d'Steierlaascht vu Kleng- a Mëttelverdénger verklengeren an déi vu Groussverdénger erhéijen. Och wëll een eppes géint déi ongerecht Iwwerbesteierung vun den Elengerzéiende maachen.

E gratis ëffentlechen Transport, en Tronc commun an der Schoul, e längere Congé parental mat 6 weidere Méint a Vollzäit oder och en Debat iwwert eng Ierfschaftssteier fir Ierwen an direkter Linn si weider Punkten vum Programm vun Déi Lenk. Déi 60 Kandidaten vun Déi Lénk ginn dann ënnert dem Slogan "Engagéiert fir Verännerung" an d'Rennen.