Um Kierchbierg koum et et Donneschdeg den Owend géint 19 Auer zu engem Accident mat engem Blesséierten.

Am Lokalen

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Gerabbelt hat et an der Rue Edward Steichen um Kierchbierg, dat huet den 112 e Freideg de Moien gemellt. Zwee Autoen waren do aneneegerannt.