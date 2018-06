An der Stad gouf eng Policepatrull an zivil géint 1.15 Auer op 4 verdächteg Männer an der Stroossbuerger Strooss opmierksam. Droge waren am Spill.

Wéi d'Police mellt, sollt et zu engem Drogendeal an der Rue Wilson kommen, doropshin hunn d'Beamte sech z'erkenne ginn.Ee vun de 4 Männer huet engem Polizist mat der Fauscht an d'Gesiicht geschloen, duerno si sämtlech Bedeelegt geflücht. De Beamte konnt zwar de Coup ofwieren, gouf awer méi uerg un der Hand blesséiert.Eng Sich gouf lancéiert s kuerz Zäit méi spéit, konnten 2 Verdächteger an e puer Hecke verstoppt an der Rue Charles Marx lokaliséiert ginn. Si hu sech därmoosse gewiert, dass e weidere Polizist blesséiert ginn ass. Och en drëtte Verdächtege gouf spéider nach ermëttelt a koum op de Policebüro.Am Ganze konnten 3 vu 4 Männer identifizéiert ginn. Nom Véierte gëtt nach gesicht. Op Uerder vum Parquet gouf protokolléiert.