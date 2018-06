Iert an der Stad d’Fakelen an de Bam brennen, huet den Haff nach e volle Programm virun sech.

D’Rolle-Verdeelung ass folgend: fir d‘Ierfgroussherzoglech Koppel geet et wéi gewinnt op Esch fir un d’Membere vun der Resistenz géint d’Nazi-Occupatioun ze denken. Nom Empfang duerch Politiker um 5 Auer Mëttes, gëtt e Blummekranz am Resistenzmusée néiergeluecht. Duerno geet et bei d‘Gemeng wou d’lokal Veräiner an Associatiounen defiléieren.





Programm Esch/Fiels - Reportage François Aulner



D’groussherzoglech Koppel, déi gëtt fir 6 Auer an der Fiels erwaart. Wéi gewinnt besicht se all Joer eng aner Uertschaft am Land: d’lescht Joer war et Beetebuerg, d’Joer virdru war et Ëlwen a virdru Munneref oder nach Rouspert.

De Programm an der Fiels

Dëst Joer ass et wéi gesot d’Fiels an dat huet eng gewëss Symbolik. D’Uertschaft am Mëllerdall ass no der Haaptstad déi wou den Undeel un Auslänner dee gréissten ass. Mat der Visitt an der Fiels gëtt op dat gutt Zesummeliewen hei am Land opmierksam gemaach. Dat puer Méint viru Chamberwahlen an am Kontext vun engem Wahlkampf, dee méi wéi gewinnt identitär a souguer reaktionär Elementer a sech huet.D’Zesummeliewen oder d’sozial Kohäsioun sinn Themen déi vun enger Rëtsch Politiker schonns als wichtegste Sujet vum Wahlkampf deklaréiert goufen.

Zeréck zum Programm: nom Cortège an der Fiels an der Visitt vu sëlleche Monumenter an Haiser ginn op der Bleech-Plaz d’Festivitéite lass an um hallwer 8 verléisst d’groussherzoglech Koppel d’Fiels erëm.



No enger kuerzer Otempaus, ass se um hallwer 10 op der Tribün um Boulevard Roosevelt fir vun do aus de Fakelzuch ze kucken. Um 11 Auer ass d’Freedefeier, dat dëst Joer erëm vun der Neier Bréck aus geschoss gëtt an 17 Minutte laang soll daueren. Duerno gëtt uechter d'Stad nach bis spéit an d’Nuecht eragefeiert a Moies fréi muss de Service d’Hygiène erëm vill Becheren oprafen…