Den OGBL ass schonn a Kontakt mam Wirtschaftsministère an der ITM a mécht den Opruff, dass sech soll un d'Gesetz gehale ginn.

Offiziellt Schreiwes

Den Onofhängege Gewerkschaftsbond ass gewuer ginn, datt verschidde Geschäfter a Grande-surfacen hir Dieren um Virowend vum Nationalfeierdag bis 19 Auer wëllen oploossen. Dobäi géif d'Gesetz kloer soen, datt um 18 Auer misst zou sinn. Dat Gesetz gëllt virun Nationalfeierdag, Chrëschtdag an Neijoerschdag. D'Geschäfter, déi sech net drun halen, sinn, an den Aen vum OGBL, dowéinst an der Illegalitéit.

L’OGBL a pris connaissance de l’intention de certains commerces et de certaines galeries commerciales à travers le pays d’ouvrir leurs portes jusqu’à 19 heures aujourd’hui, veille du jour de la fête nationale. Or, la loi prévoit explicitement que «l'heure de fermeture est fixée à 18.00 heures» les «veilles des jours fériés de la fête nationale, de noël et du jour de l'an».

Par conséquent, les commerces et galeries commerciales ouvrant jusqu’à 19 heures aujourd’hui, 22 juin, seront dans l’illégalité la plus totale.

L’OGBL a d’ores et déjà pris contact avec le ministère de l’Économie ainsi qu’avec l’Inspection du Travail et des Mines (ITM). Il est clair que les autorités compétentes devront veiller au respect de la loi.

Communiqué par le syndicat Commerce de l’OGBL

le 22 juin 2018

Däitsch Versioun



Der OGBL hat erfahren, dass verschiedene Geschäfte und Einkaufsgalerien vorhaben, am heutigen Vortag des Nationalfeiertags ihre Türen bis 19 Uhr zu öffnen. Das Gesetz sieht aber ausdrücklich vor, dass Geschäfte ihre Türen an den Vortagen von Nationalfeiertag, von Weihnachten und von Sylvester um 18 Uhr schließen müssen.

Geschäfte und Galerien, die heute am 22. Juni bis 19 Uhr geöffnet bleiben werden, sind demnach in der Illegalität.

Der OGBL hat bereits Kontakt mit dem Wirtschaftsministerium und mit der Gewerbe- und Mineninspektion (ITM) aufgenommen, um das zu verhindern. Für den OGBL ist klar, dass es den zuständigen Behörden obliegt, die Achtung des Gesetzes zu bewahren.

Mitgeteilt vom OGBL-Syndikat Handel

am 22. Juni 2018