Am Juni si Privatleit an awer och Betriber hei am Land vun Iwwerschwemmungen iwwerrascht ginn, déi vill zerstéiert an Existenzen a Gefor bruecht hunn.

© Ben Frin/RTL

De Staat huet de Betraffene finanziell Hëllefen zougeséchert, 3 Wochen no der Katastroph hu mir eis renseignéiert, wou déi Mesuren dru sinn a wéi et d Geschiedegten ergaangen ass.





Suivi Iwwerschwemmungen/Reportage Ben Frin



D'Personal vum Garage um Grondhaff ass nach ëmmer am Gaang, ze botzen, den Atelier selwer an d'Maschinnen obwuel fir di meescht wuel all Hëllef ze spéit kënnt, Waasser a Bulli si bis an dat lescht Lager bis an de leschten Elektromotor gelaf, gefléckt ginn, ka wuel net vill. De Staat wëllt hëllefen, bis 200.000 Euro Direkthëllef goufen zougeséchert, esou d'Francine Closener Staatssekretärin am Wirtschaftsministère. Dofir wëll een och sou séier wéi méiglech Hëllef leeschten.



6 Entreprisë konnte bis ewell schonn ausbezuelt ginn, bal 600.000 Euro.

Op Hëllef ass de Patron vum Garage Grondhaff José Sanchis och ugewisen. Privat kéint hien dat Ganzt nämlech onméiglech droen, de Staat misst hei hëllefen.



Wéi vill et awer herno gëtt an ob dat duergeet, fir alles nees a Stand ze setzen, dat ass nach onkloer. Dem Ministère sinn d'Hänn gebonnen. Bréissel géif hei ganz genee dem Staat op d'Fangere kucken.

De Reschtwäert vu futtisse Maschinne gëtt fir d'Staatshëllef betruecht net den Neiwäert. De José Sanchis ass dowéinst nach net sécher, wéi et weidergeet. Och de Salaire vu sengen Employéë muss e virstrecken, éier d'Adem aspréngt.

Deemnächst soll an der Chamber e Gesetz gestëmmt ginn, dat et erlaabt, vu maximal 200.000 Euro Staatshëllef op 100% vum entstanene Schued auszebezuelen.





© Ben Frin/RTL © Ben Frin/RTL © Ben Frin/RTL © Ben Frin/RTL © Ben Frin/RTL © Ben Frin/RTL « ZréckWeider »

E Méinden de Moien an eisem Journal um 7.30 Auer héiert Dir, wéi et dem Hotel Cigalon am Mëllerdall an der Tëschenzäit ergaangen ass.