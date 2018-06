© RTL Archiv

Et ginn doranner Punkten, déi technesch an inhaltlech net an der Rei wieren.

De Luc Heuschling huet en Ziedel viru sech leien. Mat - wéi et sech gehéiert – rouder Tënt sinn do d'Punkten opgelëscht, déi am geplangte Verfassungstext "perfectibel" sinn. En Text, dee vum Spezialist nëmmen eng genügend kritt, sans plus. Fir den Detail huet hien ebe ganz genee dohinner gekuckt, zum Beispill bei eenzele Formulatiounen.





Kritik u Verfassung/Reportage Luc Heuschling



D'Wuert "commettant" zum Beispill, dat säin Ursprong am 19. Joerhonnert huet. Keen Mënsch wéisst awer genee wat d'Wuert heescht. De Luc Heuschling freet sech, wisou d'Wuert net duerch den einfachen Terme "Wieler" ersat gëtt.

Et gëtt där aler oder krommer Wieder méi, passons, bei eppes méi Wichteges. Ënnert anerem soll jo drastoen, dass e Bierger Recht op e Geriicht huet. Am Text selwer ginn awer just déi Geriichter genannt, déi engem per Gesetz zoustinn. De Luc Heuschling versteet net, wisou een sech bei sou engem Text net uerdentlech ausdrécke kann.

Den Éiergäiz vun den Auteure war jo, an der neier Verfassung, d' Land esou ze presentéiere wéi et wierklech ass. Och do en Oubli... E Punkt vun der Lëtzebuerger Verfassung ass jo, dass de Vott obligatoresch ass. Ma dat géif awer net an der Verfassung drastoen, weder an der aktueller, nach an der neier Verfassung.

D' Sproochen dann. D' Lëtzebuergescht gëtt virop als eis Sprooch genannt. Duerno d 'Franséischt an dat Däitscht. A wat ass mam Engleschen, dat a ganz ville Beruffer obligatoresch haut ass? A wat ass mam Portugiseschen, dat a ganz villen Administratiounen an Dokumenter benotzt gëtt?

Dat sinn emol nach net d' Haaptkritikpunkte vum Fachmann. Do gëtt et der zwee: D'Handhabung vum haitege Verfassungsgeriicht ass extrem restriktiv a bei de Mënscherechter misst nogebessert ginn, well soss verschidde Rechter absolut keng Grenze géife kennen, zum Beispill reliéis Rechter.

Conclusioun vum Spezialist: Och wann den Alex Bodry gewarnt huet: technesch, sproochlech an inhaltlech muss nogebessert ginn. A vläicht wéilt d' CSV jo och nach – am Joer 2020 – deen een oder anere schwaarze Pefferkär bäigeluecht hunn.