Den Tribunal administratif huet de Mannerjäregen hire Recours nämlech als justifizéiert ugesinn an eng Decisioun vum Schäfferot vun där Gemeng aus dem Abrëll zejoert annuléiert. Dee Moment hat d'Gemeng d'Kanner vun der Lëscht vun deenen erofgeholl, déi an der Gemeng kéinten an d'Schoul goen.

Déi zwee Kanner hu mat hiren Elteren an der Gemeng gewunnt. Mamm a Papp hate virzejoert awer erreecht, dass hiren Nowuess an enger anerer Gemeng an d'Grondschoul goe kéint, well d'Eltere vun Abrëll 2016 u bei der Mamm vun der Fra ugemellt waren. Am Abrëll zejoert haten de Buergermeeschter an de Schäffe fir d'Schoul d'Elteren driwwer informéiert, dass d'Duechter an de Fils vun der Lëscht vun de Kanner, déi bei hinnen an d'Schoul ginn, erofgeholl goufen, well si net méi do wunne géifen. D'Elteren hätten d'Verlängere vun der Schoulzäit an der Gemeng vergiess, obwuel de Buergermeeschter si dorop opmierksam gemaach hätt. D'Famill géif deemno net méi de Bestëmmungen iwwert d'Scolarisatioun vu Kanner, déi net do wunnen, entspriechen. D'Kanner waren doropshin op d'Verwaltungsgeriicht gaangen, fir d'Decisioun vum Schäfferot annuléiert ze kréien.

D'Riichter halen an hirem Uerteel fest, dass d'Kanner d'Schoul nom zweeten Trimester hu misse verloossen an deemno en Interêt à agir hätten. D'Gemeng hätt, andeems se d'Kanner op d'Lëscht vun deene gesat hat, déi do dierften an d'Schoul goen, hinnen d'Recht ginn, fir u sech d'ganzt Joer do ze bleiwen, d'Kanner wären deemno vun enger Verwaltungsdecisioun betraff, déi eng Entscheedung geännert huet, déi hinnen e Recht ginn huet. D'Gemeng hätt, am Virfeld vu sou enger Decisioun, déi Concernéiert missen driwwer informéieren, per ageschriwwene Bréif. D'Gemeng hat an deem Kontext awer just eng Email virgeluecht vun der Sekretärin vum Buergermeeschter un de Responsabele vum Schoulservice. Et géif also kee Beweis dofir ginn, dass déi Informatioun per ageschriwwene Bréif un d'Kanner goung. Deen Informatiounswee wär awer net duerch en aneren z'ersetzen.



Eleng duerch d'Net-Beuechte vun där Formalitéit wär dëse Verwaltungsakt illegal, soudass d'Decisioun vum Schäfferot z'annuléiere wär, fir d'Kanner vun der Lëscht vun deenen erofzehuelen, déi do dierften an d'Schoul goen.