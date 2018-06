Wéi kann ee sech schützen géint "Fake News"? (22.06.2018) De Poopst ënnerstëtzt d'Presidentschafts-Kandidatur vum Donald Trump, de berühmte Schauspiller Morgan Freeman ass dout ...

Wéi erkennt ee Fake News a wéi kann ee sech dogéint schützen? Fake News si net nëmme falsch Informatiounen, mee och Feelinformatiounen. Bewosst oder onbewosst, wéint enger politescher Agenda oder just, fir opzefalen, fir ze zerstéieren.Un engem rezente, relativ einfache Beispill versteet een wei Inhalter kontrolléiert ginn. Elo während der WM ass ee Video opgedaucht, wou ee Bier mat russesche Fans soll feieren, ee Video, dee viral gaang ass, ma wou sech no Recherchen erausgestallt huet, datt et eng Werbekampagne fir eng Autosmark ass! Medien ginn zum Multiplikator fir schlecht recherchéiert Infoen. Si solle sech net monothematesch informéieren.D’Medie wieren an der Verantwortung, et misst ee bei sougenannte “Breaking News” léiwer méi recherchéiert Informatioune verbreede wei séier. Och all eenzelne Notzer kann eppes maachen. Fake News si keen neie Phänomen, ma déi sozial Reseauen hunn d’Verbreedung vun esou Informatiounen natierlech wesentlech vergréissert.