D'Salmonellen an de Kokosnëss kënnen zu Verdauungsproblemer mat Féiwer féieren.D'Tropanalkaloiden am Popcorn kënnen ënnert anerem Aeproblemer ausléisen.

Rappel de popcorn sucré à cause de la présence d'alcaloïdes tropaniques (22.06.2018)

Communiqué par: ministère de la SantéLidl vient d'informer les autorités de sécurité alimentaire luxembourgeoises du rappel de popcorn sucré de la marque Snack Day dû à la présence d'alcaloïdes tropaniques.

Les alcaloïdes tropaniques peuvent provoquer des problèmes de santé, telles qu'une vision trouble, la dilatation des pupilles, de la sécheresse buccale ou de la fatigue.



Les produits en question ont été retirés de la vente dans les magasins Lidl au Luxembourg mais une partie des stocks a été vendue.



Voilà pourquoi les autorités de sécurité alimentaire luxembourgeoises recommandent aux consommateurs de ne plus utiliser le produit suivant:



Produit: Popcorn sucré 200 g

Marque : Snack Day

Code barre: 40884509

Dates de péremption: 18.12.2018, 19.12.2018, 30.12.2018 et 31.12.2018 et 30.01.2019







Seulement les produits avec le code barre et les dates de péremption mentionnés ci-dessus sont concernés. Tous les autres produits ne sont pas concernés.



Pour des renseignements supplémentaires veuillez contacter :

Division de la sécurité alimentaire

Tél.: 24775625

Email : secualim@ms.etat.lu

ou consulter le site : www.securite-alimentaire.lu



Rappel de noix de coco râpées 125gr à cause de la présence de salmonelles (22.06.2018)

Communiqué par: ministère de la Santé



Auchan vient d'informer les autorités de sécurité alimentaire luxembourgeoises du rappel du produit suivant dû à la présence de salmonelles.



Les toxi-infections alimentaires causées par les salmonelles se traduisent par des troubles gastro-intestinaux souvent accompagnés de fièvre dans les quarante-huit heures qui suivent la consommation des produits contaminés. Ces symptômes peuvent être aggravés chez les jeunes enfants, les sujets immunodéprimés et les personnes âgées. Les personnes qui auraient consommé ce produit et qui présenteraient ces symptômes, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation.



Pour cette raison, les autorités de sécurité alimentaire luxembourgeoises demandent aux consommateurs de ne plus consommer le produit suivant.



Nom: Noix de coco râpées

Marque Auchan

Unité: Sachet 125gr

Date de durabilité minimale: 25/01/2019

Code barre: 3596710366248

Numéro de lot: Lot: F 04 4







Seulement le produit « Noix de coco râpées » avec le numéro de lot et la date de durabilité indiquée est concernée. Tous les autres produits ne sont pas concernés.



Pour des renseignements supplémentaires veuillez contacter :

Division de la sécurité alimentaire

Tél. : 24775625

Email: secualim@ms.etat.lu ou consulter le site : www.securite-alimentaire.lu