Offiziell Zeremonie an der Philharmonie

E Samschdeg de Moie fält de Startschoss vun den offizielle Festivitéiten, dat vun 10 Auer un, mat der ziviller Zeremonie an der Philharmonie.

Nieft Riede vum Grand-Duc, dem Chamberpresident an dem Premier, gëtt dat ganzt och musikalesch begleet, an et ginn nees eng Partie Leit ausgezeechent, fir hir besonnesch Verdéngschter ëm Lëtzebuerg, fir hiren Engagement oder och Zivil-Courage.



© RTL Tëlé

Um Samschdeg de Moien ass et ewell déi 5. Kéier, datt eng offiziell Zeremonie fir den Nationalfeierdag ofgehale gëtt. Déi éischt war jo, nom Regierungswiessel, am Groussen Theater, duerno ass een dann an d'Philharmonie op de Kierchbierg gewiesselt.



© RTL Tëlé

Laanscht d'Arméi-Musek an de Lëtzebuerger Fändel sinn d'Gäscht iwwert e rouden Tapis um Parvis an d'Gebai eragaangen.