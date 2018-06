Andréck vun der grousser Parad vum Samschdeg de Mëtteg an der Neier Avenue.

Vill Leit hate sech nees an der Neier Avenue afonnt, fir derbäi ze sinn. D'Parad gehéiert jo zu den traditionelle Rendez-vousen op Nationalfeierdag. Iwwer 1.000 Zaldoten, Polizisten a Secouriste waren engagéiert, grad ewéi eng Abberzuel u Gefierer.







Dëst Joer waren och zwee Militärfligeren an zwee grouss Arméi-Helikopteren derbäi, déi am Déiffluch iwwer d'Stad geflu sinn.





No der Parad war um Rousegäertchen nach d’Arméifest, an och soss an der Stad war eng lass, mat Concerten direkt op e puer Plazen oder engem Spillfest op der Kinnekswiss.



FOTOGALERIE: Andréck vum Arméifest vum Paul Theisen.





