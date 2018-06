© Ben Frin / RTL Radio Lëtzebuerg

Ronn 3 Wochen nom staarke Reen an den Iwwerschwemmunge ginn d'Opraumaarbechten an de betraffene Betriber virun allem am Oste vum Land weider. Villes muss komplett sanéiert, elektresch Apparater mussen ersat ginn. De Staat huet bis maximal 200.000 Euro Direkthëllef zougesot, am Hotel Cigalon ass een iwwerzeegt, dass de Betrib fir déi nächst Saison nees leeft, Ben Frin.

Wéi ech am Hotel Cigalon ukommen, sinn ech méi wéi erstaunt, am Rez-de-Chaussée sinn d'Mauere schonn all ofgeklappt, de Buedembelag ass eraus, et gesäit aus wéi an engem Réibau. Sécher, hei sinn d'Aarbechte gutt virukomm, alles op Basis vu Fräiwëllegen, déi gehollef hunn. Elo waart d'Patronne Rita Stoque op déi vum Staat zougesote finanziell Ënnerstëtzung, och wann déi wuel net duergeet, fir alles nees a Stand ze setzen. Dofir wëll een och nach mat der Assurance kucken.Déi 8 Leit Personal musse sech leider no enger neier Plaz ëmkucken, si kënnen net gehale ginn, d'Saison ass fir den Hotel gelaf. Am Oktober wëll ee fäerdeg sinn, ma da wieren och d'Touriste fort.D'Staatshëllef begrenzt sech op 200.000 Euro oder no engem neie Gesetz op den entstanene Schued, méi ass och vu Bréissel guer net erlaabt, seet d'Staatssekretärin am Wirtschaftsministère, Francine Closener. Et Betrib dierft sech net sanéieren, doduerch dass en Affer ginn ass vun enger Iwwerschwemmungskatastroph. Ma de Wirtschaftsministère wier do, fir de Betriber ze hëllefen, hir wirtschaftlech Aktivitéit kënnen auszeféieren.Eng weider gutt Nouvelle dierft et fir den Hotel Cigalon ginn: De Staat kéint net alles maachen, ma et géif een esou gutt hëllefe wéi méiglech an duerch dat neit Gesetz kéint een och e Betribsausfall kompenséieren.Fir 6 Betriber huet de Ministère Direkthëllefe vu bis elo 600.000 Euro deblockéiert.