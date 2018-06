E Samschdeg um 16.30 Auer war den traditionellen Te Deum an der Kathedral an der Stad. Hei déi ganz Zeremonie am Replay.

Fir den Te Deum waren déi ganz groussherzoglech Famill, d'Regierung, d'Deputéiert, d'Magistratur, de ganze Corps diplomatique, d'Membere vum Staatsrot an vill Leit aus der Zivilgesellschaft present.Den Äerzbëschof Jean-Claude Hollerich huet zesumme mat den héchste Vertrieder vun de gréisste Reliounen am Land, nämlech dem jiddesche Glawen, dem Grouss-Rabbi Alain Nacache, dem Islam, dem Imam Muhamed Rizvic, an der anglikanescher Kierch, dem Reverend Geoff Read, d'Zeremonie fir de Gebuertsdag vum Grand-Duc Henri gefeiert.Den Äerzbëschof Jean-Claude Hollerich huet d'Geleeënheet genotzt, fir op eis Gesellschaft anzegoen. Zanter e puer Joerzéngte géing ee se als post-modern bezeechnen, ma duerch d'Digitaliséierung stéinge mer eigentlech eréischt ganz am Ufank. Déi grouss Verännerunge géingen nach all op eis duerkommen. Dat wär eng Chance, mä géing och eng Gefor duerstellen, besonnesch fir eis Demokratie, iwwer déi ee vill an zesumme misst diskutéieren, fir se z'erhalen.

"Do, wou et kloer Symboler vun Identitéit gëtt, do ass et vill méi schwéier, fir déi Geeschter vun der Vergaangenheet, déi och gäre Geeschter vun der Zukunft wieren, fir eis Angscht ze maachen. Well mir wëssen wien mir sinn", sou nach den Äerzbëschof Jean-Claude Hollerich, deen an deem Kontext och d'Funktioun vun der groussherzoglecher Famill gelueft huet, déi een Deel vun eiser Identitéit wär.

