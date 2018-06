An deem enke Passage sinn eenzel Leit panikéiert, zum Gléck ass awer eng grouss Panik ausbliwwen an d'Police hat no ronn 30 Minutten nees alles am Grëff.

E Freideg den Owend géint 22 Auer an der Stad: D'Festivitéiten um Virowend vun Nationalfeierdag si voll am Gaangen.Da kënnt et bei der Éierentribün um Boulevard Roosevelt zu engem Tëschefall. Wéinst dem Fakelzuch an der Tribün war hei just e klenge Passage, wou deen Ament ze vill Leit an déi eng an an déi aner Richtung duerch wollten.Doduerch ass grousst Gedrecks entstanen an eenzel Leit si panikéiert. Och Eltere mat Kanner ware betraff an et koum och zu Iwwergrëffer tëscht Leit. Verschiddener hu gejaut, well se sech hirer Liewe kee Rot méi woussten.D'Police huet ronn 30 Minutte gebraucht, fir d'Situatioun ze entspanen an d'Leit aus dem Gedrecks laanscht d'Ofspärungen op d'Strooss, wou grad de Fakelzuch war, ze loossen.Eng gréisser Panik ass zum Gléck ausbliwwen.