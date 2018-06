X

Déi komplett Remise an der Philharmonie (23.06.2018) Am Ganzen 12 Leit goufen op Nationalfeierdag ausgezeechent.

Dëst Joer goufen am Ganzen 12 Fraen a Männer op der Bühn vun der Philharmonie, am Kader vun Nationalfeierdag 2018 vum Grand-Duc ausgezeechent. Sou vill wéi nach ni virdrun.Hei alleguerten d'Laureaten op ee Bléck, dat mat enger Kuerzbiographie vum "Service Information et Press" (SIP):

David URBING, Jérémy FRANK a Filipe LUIS - Chevalier Ordre de la Couronne de Chêne

Nationalfeierdag 2018: 3 Liewensretter ausgezeechent (23.06.2018) Den David Urbing, Jérémy Porcu a Filipe Luis haten d'lescht Joer op Hellegowend hiert Liewen fir anerer riskéiert.

Sont intervenus au risque de leur propre vie le dimanche 24 décembre 2017 pour sauver d’un incendie dans une maison unifamiliale à Elvange, commune de Schengen, deux femmes âgées, une mère de 93 ans et sa fille de 62 ans.

Carole GLODEN a Lynn HARPES - Chevalier Ordre de la Couronne de Chêne

Monsieur Linster, un joueur de tennis de table souffrit une attaque cardiaque fulgurante lors d’une compétition, mais eut la vie sauve par la rapide intervention des deux dames.

Robert GLAESENER, Christophe FOLSCHETTE an Thibaut BRITZ (TALKWALKER) - Chevalier Ordre de Mérite

« Your reputation is everything. Make sure it’s protected. Globally.Talkwalker is your extra set of eyes and ears. It monitors what's happening on all social channels and online media in real-time, on all markets, in 187 languages. You can find out what customers think about your campaigns, products, events, earnings calls and brands. Or track your brand awareness and message impact globally. »

Professeur Michel GOEDERT - Commandeur Ordre de Mérite

Chercheur de niveau international sur la maladie d’Alzheimer, professeur de neurologie moléculaire à l’université de Cambridge (GB) et lauréat en 2018 du « The Brain Prize » doté de 250.000 euros.

Anise KOLTZ - Grand-officier Couronne de Chêne

D'Anise Koltz krut d'Grand-officier Couronne de Chêne (23.06.2018) D'Lëtzebuerger Grande-Dame vun der Poesie, krut virun 2 Wochen hir 90 Joer.

Née Blancpain, grande dame de la littérature et de la poésie, initiatrice des rencontres littéraires de Mondorf dans les années 1960.

Alain ATTEN - Grand-officier Ordre de Mérite

Octogénaire cette année, ancien conservateur aux Archives nationales, ancien membre de la Commission du Dictionnaire, engagé depuis des années sur les ondes radio pour la langue et l’ethnographie luxembourgeoises qu’il explique avec une pédagogie et un humour propres.

Marcelle WALCH - Chevalier Ordre de Mérite

Chargée de direction responsable depuis 1998 de SOS Détresse (mir hëllefen iwwer Telefon) et online a.s.b.l. ; depuis 2015 aussi de SOS Radicalisation, action lancée sur demande du gouvernement.