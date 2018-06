Pierre Gramegna, ministre des Finances, se rendra à Mumbai, capitale économique de l’Inde, du 25 au 28 juin 2018 pour une mission financière. Il participera notamment à l’assemblée générale de la Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures, lors de laquelle il interviendra en tant qu’orateur sur le thème de l’innovation et de la finance responsable. Le Luxembourg a été le premier pays européen à devenir membre de cette nouvelle institution multilatérale, créée en 2015. Le ministre des Finances aura également des entrevues avec son homologue indien, ainsi qu’avec les responsables de la Banque centrale et du régulateur, pour évoquer les relations bilatérales ainsi que de possibles collaborations dans le domaine de la Fintech et de la finance responsable. Par ailleurs, Pierre Gramegna aura des réunions avec des hauts dirigeants du monde économique et financier, pour discuter de leurs plans de développement et du rôle que la place financière du Luxembourg pourrait jouer dans ce contexte.