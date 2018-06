Et gouf mi e schrot Accident kuerz no 11 Auer um CR368, de Rettungshelikopter vun der Air Rescue war op der Plaz.

© RTL Mobile Reporter

Et gouf méi e schrot Accident kuerz no 11 Auer um CR368, dat ass d‘Streck tëscht Iechternach an Dickweiler. Zwee Gefierer kruten sech do frontal ze paken.



© RTL Mobile Reporter

D’Police huet wësse gedoen, dass d’Strooss komplett gespaart war, soll awer elo nees op sinn.

De Rettungshelikopter vun der Air Rescue war am Asaz. Zwou Persounen goufen RTL-Informatioune no blesséiert.



D'Rettungsequippen vun Iechternach, Mäertert an aus der Stad waren am Asaz.