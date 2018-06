Police 2017 © Police 2017

D’Police huet an der Hënt vun e Samschdeg op e Sonndeg nees 3 Führerschäiner agezunn.

D’Chauffeure ware Patrullen opgefall, well Se am Zick-Zack, oder vill ze séier ënnerwee waren. Dat an der Stad, op der Escher an op der Tréierer Autobunn.Den Alkoholtest war 3 mol positiv.

Géint Hallefnuecht ass an der Avenue John F. Kennedy um Kierchbierg e Mann an en Auto agebrach. Eng Fra hat dat gesinn an d‘Police geruff. Kuerz drop konnt den Typ, op deen d’Beschreiwung gepasst huet fonnt ginn. Hien gouf op Uerder vum Procureur festgeholl an hat e Sonndeg de Moie scho Rendezvous beim Untersuchungsriichter.

Schonns e Samschden de Moien huet d’Police dann um Kierchbierg e Chauffeur ugehalen, dee weder e Permis hat, nach valabel Pabeiere vum Auto virweise konnt.Beim Iwwerpréiwe vun de Placke sollt sech erausstellen dass d’Gefier och net richteg immatrikuléiert war, an dass de Chauffeur och souwisou e provisorescht Fuerverbuet hat.

Hien war an de leschte Méint direkt e puer mol opgefall, well en ouni Permis ënnerwee war. E Samschdeg huet en och de Konsum vun Drogen zouginn. Am Auto konnten och kleng Quantitéite Marihuana geséchert ginn. Op Uerder vum Parquet gouf och dee Mann festgeholl a konnt sech e Sonndeg de Moie virun engem Untersuchungsriichter veräntwerten. Säin Auto gouf beschlagnaamt.