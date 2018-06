© RTL Archiv

Op Uerder vum Parquet gouf leschten Dënschdeg, den 19. Juni, eng Perquisitioun an engem Appartement an der Stad duerchgefouert, déi eng jonk Koppel viséiert huet.De Mann, e Lëtzebuerger, gëtt verdächtegt fir Propaganda-Material a Messagë fir den islamesche Staat verbreet ze hunn. D'Perquisitioun war eng Zesummenaarbecht tëscht der Spezial-Unitéit vun der Police an der Anti-Terror Celllule (CAT) an dobäi gouf IT-Material geséchert, wat den Ament nach analyséiert gëtt.De jonke Mann koum nom Verhéier vum Instruktiounsriichter an Untersuchungshaft. De Parquet rappelléiert an dem Kontext awer, dass all Verdächtegen ëmmer nach onschëlleg ass bis etabléiert ass, dass en sech wierklech schëlleg gemaach huet.





Communiqué de presse du Parquet de Luxembourg (24.06.2018)

Dans le cadre d’une instruction judiciaire, une opération de perquisition a été menée dans la soirée du 19 juin 2018 dans un appartement à Luxembourg-Ville.

L’intervention visait un jeune couple dont un homme de nationalité luxembourgeoise soupçonné d’être impliqué dans la diffusion de messages et de matériel de propagande pour le groupe terroriste DAECH.

Lors de la perquisition – qui a été menée en étroite collaboration avec la Cellule anti-terroriste (CAT) et avec le support des Unités spéciales de la police grand-ducale -du matériel informatique a été saisi. Celui-ci est en cours d’être exploité.

Le jeune homme a été placé en détention préventive dans la soirée du 20 juin 2018 à l’issue de son interrogatoire auprès du juge d’instruction .

Il est rappelé que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie par une juridiction de fond.