Clierf: Pater Pierre Mendels zum Geeschtleche geweit (24.06.2018) "Alles geschitt, wann d'Zäit dofir komm ass", sot den Äerzbëschof Jean-Claude Hollerich. An esou war d'Zäit elo fir den 53 Joer ale Pater Pierre Mendels komm.

Geeschtlechen ass awer keng Funktioun ewéi z.B. Paschtouer an enger Par. Vill méi wär et als "Être" ze verstoen, huet den Äerzbëschof Jean-Claude Hollerich erkläert. Dem Pierre Mendels säi Liewe wäert sech elo awer net fundamental änneren. Hie géif zu Clierf, wéi och bis ewell, all Dag bieden a schaffen, weess de Pater. Gebiet an Aarbecht, e Liewe fir den Herrgott, esou huet den Äerzbëschof et beschriwwen.Ganzer zwou an eng hallef Stonn huet déi ganz Zeremonie gedauert. No der Mass huet de Pierre Mendels nach d'Éier gehat, den Äerzbëschof an eng sëlleche Gleeweger ze seenen.