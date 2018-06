Esou ass eng gréisser Maniff vum LCGB iwwerschriwwen, e Méindeg de Mëtteg vun 12.30 Auer un um Rousegäertchen, virum Sozial- an Aarbechtsministère.

D'Gewerkschaft kritiséiert d’Politik vum Aarbechtsminister, déi net sozial wier. Zanter d'3er-Koalitioun um Rudder wier, hätt et kee soziale Fortschrëtt fir krank, reklasséiert oder Leit déi Fleeg bréichten, méi ginn.De chrëschtleche Gewerkschaftsbond fuerdert ënnert anerem e komplett Iwwerschaffe vum externen Reklassement, en Ofschafe vun der gesetzlecher Begrenzung déi en Aarbechtskontrakt géif opléisen am Fall wou ee laang am Krankeschäin ass, a virun allem och keng Budget-bedéngte Restriktiounen bei der Qualitéit vun der Fleeg.