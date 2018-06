Mumbai

De Pierre Gramegna hält do eng Ried a schwätzt ënnert anerem iwwer Innovatioun a responsabel Finanzen.Lëtzebuerg war iwwregens dat éischt europäescht Land, dat Member gouf vun dëser neier multilateraler Institutioun, déi am Joer 2015 an d'Liewe geruff gouf.Donieft kënnt de Lëtzebuerger Finanzminister mat sengem indeschen Homolog fir Gespréicher beieneen, souwéi deene Responsabele vun der Zentralbank. Et geet ëm di bilateral Relatiounen a méiglech Collaboratiounen am Beräich vum Fintech. Um Programm stinn och Reunioune mat héichrangege Vertrieder aus der indescher Wirtschafts- a Finanzwelt. Et geet drëms ze kucken, wéi eng Roll d'Lëtzebuerger Finanzplaz an dem Kontext ka spillen.