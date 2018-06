D'Schwämm an der Coque ass vum 14. Juli bis de 16. September zou. Et gi gréisser Renovatiounsaarbechten duerchgefouert, déi am Fréijoer ugefaangen haten.

© RTL Archivbild

Wéi et e Méindeg de Moien an engem Communiqué heescht, ginn an deem Kader ënnert anerem d'Luuchten iwwert de Bassengen ersat. Et ass d'Präzisioun, dass d'Abonnementer "Centre Aquatique" a "Fitness & Natation" automatesch ëm zwee Méint verlängert ginn. De Centre de Détente huet seng Diere vum 6. bis de 27. August zou.