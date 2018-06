An den éischten 3 Méint vum Joer goufe besonnesch Aarbechtsplazen an der Informatik an an der Kommunikatioun geschaf.

Wéi de Statec um Méindeg de Moie matdeelt, sinn dës zwee Secteure responsabel fir en Drëttel vun de Plazen, déi geschaf goufen.



Alles an allem ass den Emploi am 1. Trimester ëm 1 Prozent eropgaangen. Op 12 Méint gekuckt, gouf et eng Hausse vun 3,8%.



Interessant fir déi aktuell Diskussioun, ass awer déi heite Statistik: Lëtzebuerg ass a bleift op Mataarbechter aus den Nopeschlänner ugewisen. D'Zuel vun de Frontalieren ass am Ufank vum Joer mat engem Plus vu 4,6% e bëssche méi séier evoluéiert wéi déi vun de Residenten, bei deenen den Emploi ëm 3,2% eropgaangen ass.



PDF: Pressecommuniqué vum Statec