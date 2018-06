© RTL Télé Lëtzebuerg / Pierre-Marie Koch

"D’Sau huet es genuch !" - mat deem Slogan huet sech e Méindeg de Moie « Cochy », de Verband vun de Lëtzebuerger Schwéngsproduktioun zu Wuert gemellt an eng fair Präispolitik fir de Bauer gefuerdert. Et wier 1 Minutt bis 12, sou hire President Romain Klein, esou kéinten d'Produzenten net méi viru fueren, eng Thematik, déi och elo soll un d'Bierger bruecht ginn. Hautdesdaags géif een nëmmen nach 14 Cent pro 1 Euro vum Konsument iwwreg bleiwen, wat definitiv net genuch wier.

De Romain Klein, President vu "Cochy"



D’Schluechthaiser an de Verkaf mussen also ëmdenken an dem Produzent dat ginn, wat e brauch, fir Qualitéit ze liwweren, soss seeën se um eegenen Aascht.

De Konsument, deen zu Lëtzebuerger Produite steet, misst och elo seng Responsabilitéiten iwwerhuelen. Virun allem d'Tëscheproduzente missten sech dozou bekennen, fir dass all Bierger mat engem normale Revenue sech dës Produiten och leeschte kann.

10 Cent pro Kilo a bei engen 80.000 Schwäin am Joer maachen dat ongeféier 800.000 € aus. Subside wëllen se keng, esou d’Schwéngsproduzente weider, mee et ass elo un der Politik fir all d’Acteuren aus der Branche un en Dësch ze kréien an do no enger Léisung ze sichen, déi d’Schwéngefleeschproduit hei am Land op laang Zäit an zur Zefriddenheet vun all Mënsch ofséchert.