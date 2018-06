Vu lénks no riets: d'Grande-Duchesse, den Alain Berset, d'Muriel Zeender Berset an de Grand-Duc. © © Cour grand-ducale / Luxpress

Den Alain Berset (1)



Am Kader vun där Aarbechtsvisitt hat de Gaascht aus dem Alpeland e Méindeg de Moien ënner anerem Gespréicher mam Premier Xavier Bettel.De Lëtzebuerger Premier huet d'Relatiounen tëscht béide Länner virun der Press "harmonesch" genannt a betount, dass d'Schwäiz ee vun de wichtegste Partenairë vum Grand-Duché baussent der EU wär. Fir de Schwäizer President, deen ervirgehuewen huet, dass 150 Milliarde Schwäizer Frang hei am Land investéiert sinn, hu béid Länner, déi gesond Konkurrente wären, eng wirtschaftlech a politesch Approche, déi um Pragmatismus baséiert. Bei ville Sujete géifen d'Vuë vu Lëtzebuerg an der Schwäiz net allze wäit ausenaneegoen, och wann d'Perspektiv ënnerschiddlech wier, Lëtzebuerg ass an der EU, d'Schwäiz net, d'Problemer wieren dach änlech a vergläichbar.

Den Alain Berset (2)



Zum aktuellen Thema vun de Migratiounen, fir dat et dem Alain Berset no a senger Heemecht e generellen Intressi gëtt, ënner anerem well een nërdlech vun Italien läit, war et dës Ausso vum Gaascht: Well ee sech den Accorde vu Schengen a Dublin verflicht fillt, wéilt ee weider konstruktiv matschaffen an dowéinst hätt een och um Relokatiounsprogramm vun der EU participéiert.

Et wär ee solidaresch mat deem, wat um Kontinent geschitt, well een en Intressi dorun huet, dass et der EU op deem Plang gutt geet, sot de Schwäizer President. 2015/2016 wär a sengem Land vill iwwert dee Sujet diskutéiert an et wären d'Asylprozeduren iwwerschafft ginn, soudass Leit, déi Asyl do froen, séier eng Decisioun kriten, ob se bleiwe kéinten oder net.Empfaange goufen de Schwäizer President a seng Fra och vun der groussherzoglecher Koppel fir e privat Mëttegiessen am Palais.

Communiqué vun der Regierung

Accueil par Xavier Bettel du président de la Confédération suisse, Alain Berset (25.06.2018)

Communiqué par: ministère d'État

Le président de la Confédération suisse, Alain Berset, a effectué une visite de travail à Luxembourg, le lundi 25 juin 2018.

Il a été accueilli par le Premier ministre, ministre d'État, Xavier Bettel, pour une entrevue à l'Hôtel de Bourgogne. Les pourparlers ont essentiellement porté sur les relations bilatérales ainsi que sur les grands dossiers de l'actualité politique et économique internationale.

Lors de cette réunion, le Premier ministre a souligné que «les relations entre la Suisse et le Luxembourg sont particulièrement étroites et harmonieuses. À cet égard, je me réjouis du fait que nous ayons pu célébrer l'année passée le centenaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales». Il a également affirmé que: «La qualité de nos relations s'explique aussi par la proximité de nos peuples et des repères culturels et linguistiques que nous avons en commun. Une communauté de plus de 2.000 Luxembourgeois est actuellement installée en Suisse, dont environ un quart sont des étudiants inscrits dans les universités et hautes écoles suisses. La Suisse est également une destination touristique très appréciée des Luxembourgeois.»

Communiqué vum Haff

Vu lénks no riets: d'Grande-Duchesse, den Alain Berset, d'Muriel Zeender Berset an de Grand-Duc. © © Cour grand-ducale / Luxpress

Lundi 25 juin 2018, Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse ont reçu pour un déjeuner privé, Son Excellence Monsieur Alain Berset, président de la Confédération suisse, à l'occasion de sa visite de travail au Grand-Duché de Luxembourg.S.E.M. Alain Berset était accompagné de son épouse, Madame Muriel Zeender Berset.