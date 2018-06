Iwwer 100 Milliounen Euro huet d'Loterie Nationale am leschte Joer agespillt, vun deene ronn 54 Milliounen direkt als Gewënn ausgeschott goufen. Ronn 20 Milliounen Euro fléissen un d'"Oeuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte", déi domadder Projeten aus de Beräicher Soziales, Kultur, Sport, Ëmwelt a Gesondheet ënnerstëtzt. Dee Projet deen zanter 2015 am gréissten ass, ass de sougenannte „Mateneen“ , dee fir Hëllef an Integratioun vu Flüchtlinge geduecht ass, erkläert de Pierre Bley, President vun der Oeuvre. Et ass op alle Fall dee Projet, deen déi gréissten Erausfuerderunge fir d'Oeuvre gestallt huet, dat souwuel fir de finanzielle Beräich, wéi fir den Opwand deen dat Ganzt benéidegt. All Projet, betount de Pierre Bley, wier awer wichteg, och déi, déi den éischte Moment manner finanziellen Opwand erfuerderen.





AUDIO: D'Loterie Nationale an hir illegal Konkurrenz



Eng grouss Konkurrenz fir d'Loterie Nationale wiere geschaten 1.200 illegal Spillautomaten, déi virun allem an de Bistroe stinn, esou de Léon Losch, Direkter vun der Loterie Nationale. Hei géifen et och verschidden Automate ginn, déi eng, déi mat Wësse vun der Loterie Nationale funktionéieren, anerer net. Virun allem am Internet géife vill Persounen, ouni Lizenz verkafen, sou dass natierlech eng Partie Sue laanscht d'Loterie Nationale an also och laanscht d'Oeuvre ginn. Virun allem den Internet wier awer extrem schwéier ze kontrolléieren.

Eng ronn 20 Milliounen Euro verléiert d'Loterie Nationale duerch illegaalt Glécksspill verluer, gëtt geschat. Et géif wuel um Wëllen an um Personal feele fir di néideg Kontrollen ze maachen an de Problem an de Grëff ze kréien, esou nach de Léon Losch.