D'Fra koum an d'Spidol. De presuméierten Täter gouf verhaft. Eng Gefor fir dat ongebuerent Kand bestoung net, esou d'Police.

Verhaftung no haislecher Gewalt zu Diddeleng an der Route de Volmerange: D'Police huet e Sonndeg den Owend géint 22 Auer e Mann festgeholl, dee seng schwanger Fra direkt e puer Mol geschloen hat. D'Fra gouf an d'Spidol bruecht.Et hätt awer keng Gefor fir dat ongebuerent Kand bestanen, schreift d'Police. De Mann gouf op Schraasseg bruecht a gouf e Méindeg dem Untersuchungsriichter presentéiert.