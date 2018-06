Wou si mir drun am Rifkin-Prozess? (25.06.2018) 3 Ministeren hunn e Méindeg de Moien en Tëschebilan a Saachen drëtt industriell Revolutioun gezunn.

En Trio fir de Rifkin: Rep. Nico Graf



Wou si mer drun am Rifkin-Prozess, wat ass bis elo konkret geschitt? Déi 3 Ministeren Etienne Schneider, François Bausch an Nicolas Schmit hunn e Méindeg en Tëschebilan gezunn.Fantastesch Rechekapassitéite mat Siège zu Lëtzebuerg a nëmmen nach Elektro-Bussen bis 2030. Dat sinn zwou Mesuren, déi dobäi annoncéiert gi sinn op der Pressekonferenz, fir de Suivi vum Rifkin-Prozess ze presentéieren.

Offizielle Communiqué

Communiqué par: ministère de l'Économie

Regroupant les parties prenantes publiques et privées, le comité de suivi stratégique est considéré comme l'organe de supervision de la mise en œuvre de la stratégie Rifkin. Ce comité centralise les travaux des différentes plateformes thématiques au sein desquelles les mesures et propositions détaillées dans l'étude stratégique sont analysées et discutées. Parmi l'ensemble des mesures stratégiques déclinées dans l'étude stratégique de la Troisième Révolution Industrielle, neuf avaient été retenues comme prioritaires par le Conseil de gouvernement en novembre 2016.



En date du 25 juin 2018, le comité de suivi s'est réuni en présence des ministres Étienne Schneider, François Bausch, Nicolas Schmit et Marc Hansen pour faire l'état de progression de la transposition de ces mesures prioritaires. Dans le rapport soumis au comité de suivi, le pourcentage d'avancement de ces neuf mesures prioritaires a été évalué par les responsables des différentes plateformes thématiques, au terme de 18 mois de travail, actuellement comme suit :



• Construction d'un Internet national de l'énergie (80%);

• Réalisation d'un projet phare pour démontrer l'aspect socio-économique des quartiers intelligents, durables, circulaire et à zéro énergie (80%);

• Promotion de l'électromobilité et lancement d'un programme pour véhicules personnels sans émissions (80%);

• Mise en place progressive de la mobilité comme service («Mobility as a service») (80%);

• Promotion de l'économie circulaire par les marchés publics (80%);

• Développement de plateformes technologiques coimplantées pour l'industrie et le monde de la recherche publique (25%);

• Mise en place de la plateforme «Luxembourg Sustainable Development Finance Platform» (50%);

• Établissement d'une feuille de route pour une production alimentaire durable

(25%);

• Implémentation d'une infrastructure offrant les capacités requises dans le domaine du calcul haute performance (HPC - High Performance Computing) (80%).



Dans le rapport d'avancement de juin 2018, des mesures additionnelles, jugées prioritaires par les responsables des différentes plateformes thématiques, sont aussi présentées à l'horizon 2020.



Le rapport de suivi 2018 sera également publié en ligne sur le site internet http://www.troisiemerevolutionindustrielle.lu/