Dem 112 no ware 5 Gefierer am Coup a 4 Leit goufe blesséiert.D'Konsequenz vum Accident war, datt et nach méi schlecht wéi soss do gerullt ass, de Stau ass mat Amenter bis an den Eecherbierg zeréckgaangen.Op der Plaz waren 3 Ambulanzen an d'Pompjeeën aus der Stad, d'Police an de Samu vun Esch.