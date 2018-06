De Freideg ass e groussen Dag fir d'Rettungsdéngschter am Land, wëll op deem Datum déi verschidden Acteuren hir Aarbecht am CGDIS beieneeleeën ...

... a sech dann ënnert engem eenzege Corps presentéieren, dem Corps grand-ducal d'incendie et de secours, kuerz CGDIS.Nieft neien Tenue fir Secouristen a Pompjeeë kréien och d'Ambulanzen an d'Läschween natierlech en neien Logo, dee fir d'éischt op Nationalfeierdag op der Militärparad op 6 Gefierer ze gesi war.Deen neie Logo, dee besonnesch gutt och an der Nuecht ze gesinn ass, setzt sech aus enger Partie grapheschen Elementer zesummen, woubäi vrun allem e stiliséierte Kapp vun engem Léiw an natierlech d'Noutruffnummer 112 ervirstiechen.Nieft dem neien Logo gëtt iwwerdeem dës Woch och e Gesetzprojet presentéiert, deen Aggressioune vu Secouristen a Pompjeeën an Zukunft bestrooft - deemno gëlle méiglech Strofe fir déi Schëlleg vu bis zu 10.000 Euro respektiv méiglech Prisongsstrofe bis zu 5 Joer.



Communiqué vun der Regierung

Le nouveau design des véhicules CGDIS (01.07.2018)



Communiqué par: Administration des services de secours

Le 1er juillet 2018 les différents acteurs nationaux des secours se regrouperont au sein du CGDIS (Corps grand-ducal d'incendie et de secours).

Ce nouveau design des véhicules d'intervention est un des éléments permettant au grand public d'identifier le corps nouvellement fondé.

L'élément central est le logo du CGDIS qui est à la base des différents éléments du design décliné sur les véhicules. En effet, ces derniers sont, sans exception, ou bien directement tirés du logo ou géométriquement déclinés de celui-ci.

Les prérequis imposés par le CGDIS à la société allemande Design112 était en premier lieu d'assurer un fort potentiel de reconnaissance mais également une visibilité diurne et nocturne des plus élevées afin de garantir la sécurité de tous les agents aussi bien volontaires que professionnels dans l'exercice de leurs missions.

Les principaux éléments du nouveau design des véhicules sont les suivants:

• le logo et la tête de lion;

• la couleur de carrosserie RAL 3020 (contre RAL 3000 jusqu'à présent);

• la couleur bleue en guise de symbole des couleurs nationales mais qui doit également rappeler la couleur historique du charroi de la Protection civile;

• la bande centrale avec une flèche avant dynamique et se terminant par une queue;

• le marquage de sécurité «Luxembourg Gaps»;

• les inscriptions «Incendie-Secours» ou «Ambulance» à l'avant et l'arrière des véhicules;

• le numéro d'urgence 112 qui fusionne avec la queue.

Le 23 juin 2018, jour de la fête nationale du Luxembourg, deux véhicules de commandement, deux ambulances, un fourgon-pompe-tonne et une échelle ont été présentés lors du défilé militaire à S.A.R. le Grand-Duc.

Un cahier des charges développé par la société Design 112 servira dans le futur pour l'implémentation dudit design sur les véhicules nouvellement acquis. Une version «allégée» sera en outre déclinée dans les prochaines semaines afin de pouvoir être appliquée à moindre frais sur le charroi existant.

Information utile:

Création du logo par l'agence Accentaigu sise à Steinfort