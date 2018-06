(de g. à dr.) Dany Thielen, responsable Guichet.lu ; Gilles Feith, directeur du CTIE ; David Thomas, chef de service auprès du CTIE © MFPRA

En Extrait aus dem Casier froen, Subsiden ufroen, wann een op d'Uni geet, eng Autorisatioun froen, fir e Betrib kënnen opzemaachen, e Certificat de Résidence ufroen: all dës administrativ Demarchen an Demandë kann een op guichet.lu realiséieren.

Deemno sinn eng 200 Demarchen online méiglech, d'Offer vum Guichet.lu gëtt vill a gutt benotzt: sou goufen et zejoert eng 34.500 Ufroen iwwert den Helpdesk vum Site, deen et elo zanter 10 Joer gëtt.

Guichet.lu ass accessibel op franséisch, englesch an däitsch. Bei der Presentatioun vum neie Site sot sech den zoustännege Minister Dan Kersch zefridden, datt heimat d'Bild vun enger effikasser Verwaltung géif vermëttelt ginn, déi d'Bild vun der Initiative "Einfach Lëtzebuerg" géif erëmspigelen.



Gilles Feith, directeur du Centre des technologies de l'information de l'État © MFPRA

Offiziellt Schreiwes

Présentation de la version augmentée de Guichet.lu (25.06.2018)

Communiqué par: Centre des technologies de l'information de l'État / ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative

«Dix ans après son lancement, Guichet.lu s'est établi comme l'outil central de l'administration électronique», a constaté Gilles Feith, directeur du Centre des technologies de l'information de l'État lors de la présentation de la nouvelle version de Guichet.lu, ce 25 juin 2018.



Géré au quotidien par le Centre des technologies de l'information de l'État (CTIE) et réalisé en collaboration avec le ministère de l'Économie, ce portail informe le public de la manière la plus complète possible sur les procédures administratives au Luxembourg. Devenu la principale porte d'entrée vers l'administration en ligne et la multitude de services digitaux offert par l'État aux citoyens comme aux entreprises, il participe à la mise en œuvre d'une administration numérique performante et digital friendly.



Plus moderne, fonctionnelle et conviviale, la nouvelle version de Guichet.lu bénéficie d'une navigation simplifiée et d'un menu mieux structuré. Dès la page d'accueil, l'utilisateur profite d'une meilleure vue d'ensemble sur les nombreuses thématiques privées et professionnelles abordées, tout comme sur les services en ligne proposés, dont ses informations personnelles, et les outils digitaux les plus fréquemment consultés. Il peut ensuite se diriger directement vers le sujet qui l'intéresse. Les nouvelles icones, destinées à rendre la navigation plus ludique, ont été sélectionnées sur base d'un sondage soumis aux utilisateurs.



Lors de cette nouvelle refonte, plus de 1.500 fiches liées aux procédures administratives ont été restructurées afin de permettre au public de trouver ce qu'il cherche en un minimum de temps. Parmi les nouveautés visant à simplifier la recherche, des «tags», ou étiquettes, ont été attribuées à chaque fiche d'information. Les démarches les plus fréquentes et les outils les plus utilisés ont été mis en évidence. Par ailleurs, la conception du site est basée sur la méthode Renow, référentiel officiel du gouvernement luxembourgeois, qui utilise des critères centrés sur l'utilisateur, garantissant l'accessibilité et l'homogénéité des sites du gouvernement.



Lancé en 2008 et accessible en français, allemand et anglais, le portail s'organise aujourd'hui autour de trois piliers de base que sont Guichet.lu, MyGuichet.lu et le helpdesk. Le portail informationnel Guichet.lu décrit l'ensemble des démarches administratives qu'un citoyen ou une entreprise peut effectuer auprès de l'État luxembourgeois.

La plateforme interactive sécurisée MyGuichet.lu regroupe une multitude de services digitaux de l'État luxembourgeois pour consulter les données répertoriées auprès des administrations, recevoir et imprimer des documents officiels (eDelivery) et réaliser des démarches en ligne.



En complément de ce volet digital, un Helpdesk répond à toutes les questions des utilisateurs par mail et par téléphone (+352) 247-82000, ainsi qu'en direct à l'accueil de Guichet.lu au 11, rue Notre-Dame (en face du Knuedler), à Luxembourg-Ville.



Guichet.lu est l'outil central de l'administration électronique (eAdministration) voulue par le gouvernement. «Les nombreux efforts menés autour de l'initiative 'Einfach Lëtzebuerg' se reflètent dans ce portail qui contribue à l'image d'une administration publique efficace et orientée vers les citoyens et les entreprises», a souligné le ministre Dan Kersch, précisant que, à terme, l'objectif est que l'ensemble des démarches administratives soient accessibles sous forme électronique, de la demande initiale jusqu'à la délivrance du résultat par l'administration.