Wéi ass et mam Suivi vu groussen Infrastrukturprojeten? (25.06.2018) Fir dës op Froen anzegoe war de Nohaltegkeetsminister François Bausch de Méinden an der parlamentaresch d'Budgetskontrollkommissioun.

D'Regierung investéiert nawell vill Milliounen an d'Infrastrukturen, fir d'Land ze moderniséieren. Sief et bei ëffentleche Bauten oder Projete vun de Ponts et Chaussées. Mee wéi ass et mam Suivi vu groussen Infrastrukturprojeten, an explodéieren d'Käschten net bei der Ëmsetzung?



Fir dës op Froen anzegoe, war de Nohaltegkeetsminister François Bausch de Méinden an der parlamentaresch d'Budgetskontrollkommissioun. Den DP-Deputéierten Eugène Berger schwätzt vun engem ganz zefriddestellende Bilan, d'Depensen hätt een am Grëff an d'Suen géifen och richteg genotzt ginn.



AUDIO: Den Eugène Berger iwwert e gudde Bilan



AUDIO: De Minister François Bausch weist sech zefridden



Och de Minister François Bausch, betount datt et kaum Ausrutscher beim Stroossebau oder gréisseren ëffentleche Baute ginn. Hien nennt een, zwee méi kléng Fäll, wou et anescht ergaangen ass wéi erwaart, zum Beispill d'Esplanade zu Réimech, déi e wéineg méi deier ausgefall ass, och wann et net wierklech dramatesch an d'Geld géif schloen. Och hien ënnersträicht, dass een iwwerall quasi géif am Budget leien, deen och virgesinn ass.

D'Diane Adehm iwwert den "Avant-projet sommaire"



D'Diane Adehm vun der CSV, déi d'parlamentaresch Kommissioun leed, erkläert, firwat een net méi - esou wéi fréier - béis Iwwerraschungen huet. Hei wier et nämlech ëmmer esou gewiescht, dass ee mat engem "Avant-Projet sommaire" komm wier, deen dann dacks nach vill geännert gouf. Elo sinn dës Avan-projeten allerdéngs vill méi elaboréiert a präzis. Esou wier et dann och vill méi einfach Gesetzer ze maachen, déi méi no un der Realitéit sinn. D'Präisser am Bausecteur selwer wieren an de leschte Jore wéinst der Kris och erofgedriwwe ginn, wisou et och méi einfach ass, am Kader vum Devis ze bleiwen.

Insgesamt hunn d'Deputéierten sech mat enger ronn 40 Projete vun de Pont et Chaussées befaasst. Dozou gehéieren d'Liaisoun Micheville oder och de Contournement vu Jonglënster.