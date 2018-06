Ee Merci fir den Engagement fir 2 Liewensretter (25.06.2018) Et war e Weekend, op deem Lëtzebuerg gefeiert huet an d’Land a Leit gefeiert goufen.

Egal op mam Freedefeier, dem Te Deum, der Militärparad oder der ziviller Zeremonie an der Philharmonie – iwwerall stoungen d’Faarwen rout-wäiss-blo am Mëttelpunkt. An ee ganz besonneschen Ament ass do, ëmmer wann op Nationalfeierdag Moies eenzel Leit, fir hir Verdéngschter ausgezeechent ginn.



Dat war och dëst Joer erëm de Fall. Sief et well si sech fir e karitativen Zweck asetzen. Eppes fir d’Sproch oder d’Literatur gemaach hunn, fir d’Fuerschung. Oder well se ganz besonnesch a Saachen Entrepreneurship erausstiechen. Groussen Ament deemno fir déi eenzel Persounen an der Philharmonie an deelweis och grouss Emotiounen.





All Joers ginn op Nationalfeierdag och Bierger ausgezeechent, déi anere Mënschen d’Liewe gerett hunn. Dëst Joer waren dat ënnert anerem zwou Damme vun der Musel.



Carole GLODEN a Lynn HARPES - Chevalier Ordre de la Couronne de Chêne

Monsieur Linster, un joueur de tennis de table souffrit une attaque cardiaque fulgurante lors d’une compétition, mais eut la vie sauve par la rapide intervention des deux dames.



Si hu Courage gewisen a Verantwortung iwwerholl, wou hire Kolleg wärend engem Dëschtennis-Match en Häerzinfarkt krut. Mir hu mat enger vun deenen zwou Heldinnen op dëse Virfall zeréckgekuckt a waren nachmol op der Plaz wou déi dramatesch Momenter ofgelaf sinn.