D’Auerwierk vun der Méchelskierch um Fëschmaart soll erëm zu neien Éiere kommen. Gebaut vun engem bekannten elsässeschen Haus war dat gutt Stéck vun 1903 bis 1945 am Klackentuerm vun der Méchelskierch am Asaz.Nom Krich awer war et dunn éischter sech selwer iwwerlooss. Bis virun e puer Méint. Déi historesch Auer gouf ofmontéiert a gëtt zanterhier an enger Stater Bijouterie restauréiert.RTL war sech ukucken, wéi d’Aarbechte virukommen.