(de g. à d.) Xavier Bettel, Premier ministre, ministre d'État ; Jens Stoltenberg, secrétaire général de l’OTAN ; Étienne Schneider, Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, ministre de la Sécurité intérieure ; © 2018 SIP / Charles Caratini, tous droits réservés

Duerno hat hien e Mëttegiesse mam Premier Xavier Bettel a war duerno och beim Chefdiplomat Jean Asselborn, fir en Vue vum NATO-Sommet Mëtt Juli d'Contributioune vu Lëtzebuerg a Saache Verdeedegung ze diskutéieren. Lëtzebuerg géif scho vill bäidroen, esou sot de Jens Stoltenberg am RTL-Interview.



Hie begréisst et, dass och Lëtzebuerg seng Depensë fir d'Verdeedegung eropgesat huet. D'Land hätt iwwerdeems exzellent Kompetenzen, wat d'Satellittekommunikatioun ugeet. Bei sengem Meeting mat den EU-Aussen- an Defenseministeren hätt de Jens Stoltenberg gespuert, dass d'Memberstaaten bereet sinn, méi an d'Defense z'investéieren.





De Jens Stoltenberg am RTL-Interview



De Jens Stoltenberg huet sech kloer dofir ausgesprach, méi an d'Defense z'investéieren: "Absolutt! Dat ass kloer esou kommunizéiert ginn. Ech begréissen dat, well déi Contributiounen net nëmmen Europa stäerken, mä och d'NATO. A Wierklechkeet sinn d'Investissementer an d'Defense nom kale Krich zeréckgaangen, well d'Tensiounen zeréckgaange sinn. Mä wann d'Spannungen nees méi ginn, da muss een och nees kënne méi Efforten a Saache Verdeedegung maachen. Dat ass elo de Fall. Terror, Irak, Syrien, Cyberattacken an och Russland, déi d'Krim illegal annexéiert hunn. D'gutt Noriicht ass elo, dass d'Budgete fir Defense an Europa elo dat véiert Joer hannerenee gewuess sinn."





Offiziellt Schreiwes

Communiqué par: ministère d'État / Direction de la défense / ministère des Affaires étrangères et européennes

Le Secrétaire général de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN), Jens Stoltenberg, a effectué une visite de travail à Luxembourg le 25 juin 2018.



Il a été accueilli par le Premier ministre, ministre d'État, Xavier Bettel et le Vice-Premier ministre, ministre de la Défense, Étienne Schneider pour un déjeuner de travail avant de rencontrer le ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn.



Les discussions des autorités luxembourgeoises avec le Secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg ont notamment permis de préparer le sommet de l'OTAN qui aura lieu à Bruxelles les 11 et 12 juillet prochains. D'autres sujets ont été les contributions luxembourgeoises à l'OTAN ainsi que la coopération entre l'Union européenne et l'OTAN.



"L'alliance transatlantique est basée sur les valeurs communes. Nous réaffirmons la nécessité de l'unité, de la solidarité et du lien transatlantique » a déclaré le Premier ministre lors de l'entrevue, ajoutant que « l'OTAN a réussi à maintenir la paix en Europe depuis plus d'un demi-siècle et nous mettons tout en œuvre pour que cela ne change pas ».

Le Vice-Premier ministre, ministre de la Défense, Étienne Schneider a dit : « Le Luxembourg a pris des engagements concrets en faveur du renforcement de la défense européenne au sein de l'Union européenne ainsi qu'au sein de l'OTAN. Le Luxembourg entend honorer ces engagements et entend apporter un effort de défense accru, visible, utile et fiable. Nous allons créer de nouvelles structures de défense au Luxembourg répondant aux critères de l'utilité militaire mais aussi à ceux des besoins en matière de gestion de crise nationale ».



Le ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn , a souligné que le Luxembourg attache une grande importance au renforcement de la coopération et de la complémentarité entre l'OTAN et l'Union européenne: « les efforts entrepris par l'UE dans le cadre de sa stratégie globale contribuent au renforcement des capacités de défense et bénéficieront également à l'OTAN ».



Au cours de sa visite à Luxembourg, le Secrétaire général de l'OTAN a également assisté aux festivités organisées à l'occasion du 60e anniversaire de la NSPO/NSPA, et du 50èeme anniversaire de sa présence au Luxembourg, célébrations auquel Xavier Bettel et Etienne Schneider ont également participé.