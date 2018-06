© MAEE

De Jean Asselborn iwwer den Erdogan



Hien hofft dass de President Erdogan, elo wou hien all d'Méiglechkeeten huet, nees en anere Wee a sengem Land aschléit. De Jean Asselborn mengt, den Erdogan hätt alles an der Hand. Hien hätt mat der neier Verfassung alles ënner Kontroll, d'Justiz, d'Medien, d'Educatioun, einfach alles. Wann et awer op der schifer Bunn géif bleiwen, wéi et den Ament de Fall wier, da misst ee wëssen, dass et kee Géigegewiicht méi géif ginn.