DP: Zukunft op Lëtzebuergesch! (25.06.2018) 3 an een hallwe Mount bleiwe bis d'Walen. Lues awer sécher fänken déi eenzel Parteien un, hir Wahlprogrammer virzestellen.

Zukunft op Lëtzebuergesch! Mat dësem Slogan geet DP an d'Walen am Oktober. D'Parteipresidentin Corinne Cahen an de Generalsekretär Claude Lamberty hunn divers Punkten aus hirem Wahlprogramm presentéiert.D'Reform vum Congé parental war net nëmmen iwwerfälleg, mee och noutwendeg. Vill Salariéen hu vun der neier Formule profitéiert, mee d'DP ass der Meenung, dass een net dierf stoebleiwen.Och eng Flexibiliséierung vun den Aarbechtszäiten huet d'DP virgesinn an natierlech eng zousätzlech Steierreform. Op alle Fall sinn hir Punkte vum Walprogramm familljenorientéiert.Dem Claude Lamberty no steet den S bei der CSV net méi fir Sozial, mee fir Spueren. D'CSV war jo meeschtens, wann net esouguer ëmmer géint d’Projete vun der DP.De ganzen an detailléierten Walprogramm presentéiert d'DP op hirem Kongress den 8. Juli um 10 Auer am Tramsschapp.