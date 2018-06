© RTL Archivbild

Et ginn 8 nei Kompetenzzentren an der sougenannter Psychopédagogie geschaaft. Fënnef dovu baséieren op schonn existente Strukturen, wéi zum Beispill dem Centre de Logopédie oder nach de Centres d'éducation différenciée. Dräi nei Zentren sollen an Zukunft Kanner encadréieren, déi spezifesch edukativ Besoinen hunn, wéi zum Beispill Léierschwieregkeeten oder awer Verhalensstéierungen, respektiv Kanner déi hirem eigentleche Schoulalter wäit viraus sinn. Rapporter vum Gesetzprojet ass den DP Deputéierten Lex Delles.Am Mëttelpunkt vun der Sitzung e Mëttwoch, steet d'Promotioun vun der Lëtzebuerger Sprooch. D'Strategie vun der Regierung gesäit zwee nei Acteure vir, engersäits e Kommissär an anersäits en Zenter fir d'Lëtzebuerger Sprooch.En Donneschdeg geet et am Plenum ëm eng Reform vun der Liewensmëttelkontroll. Et soll ënnert anerem e Qualitéitskommissariat agefouert ginn. De leschte Punkt dës Woch um Ordre du Jour an der Chamber ass en Donneschdeg d'Schafe vun engem legale Kader fir de Gebrauch vu Cannabis fir medezinesch Zwecker.