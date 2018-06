X

Dat deele "Parc Le'h Adventures" op Facebook mat. Gläichzäiteg preziséiere si awer, datt een am Park an engem natierlechen Environnement wier an datt nach ëmmer Hoer vun de Raupen am Bësch kéinte sinn, och wann een alles gemaach hätt, fir de Parcours propper ze kréien. De ganze Wee an d'Ateliere wiere mat Brûleure gebotzt ginn, esou de Bedreiwer vum Kloterpark um Méindeg.

D'Larve vum "Eichenprozessionsspinner"-Päiperlek breede sech jo zënter e puer Joer hei am Land aus. Si schuede Beem, mä sinn och geféierlech fir déi mënschlech Gesondheet. De Problem läit bei de Brennhoer vun de Raupen. Hiert Nesselgëft kann allergesch Reaktiounen ausléisen. Den Nohaltegkeetsministère an d'Santé haten en Informatiounsblat mat Mesurë fir d'Preventioun an däitscher a franséischer Sprooch opgesat.Op ville Plazen am Land ware jo där Näschter fonnt ginn, an der Stad, op Vëlosweeër an eben och zu Diddeleng am Parc Le'h. Deen hat doropshi seng Dieren zougemaach, goung awer fir de Weekend vun Nationalfeierdag nees op.Aktuell ass en nees regulär op, dënschdes an donneschdes mëttes an um Weekend samschdes a sonndes de ganzen Dag. Heiansdo ass en awer och nach zu aneren Horairen, aktuell Infoen op adventure.lu.

Schreiwes vun Ëmweltverwaltung a Santé

Communiqué par: ministère du Développement durable et des Infrastructures / Administration de la nature et des forêts / ministère de la Santé

Der Eichenprozessionsspinner (Thaumetopoea processionea) ist ein Nachtschmetterling, welcher durch wärmere und trockenere Witterung in den letzten Jahren auch vermehrt in Luxemburg anzutreffen ist. Vor allem in Siedlungsbereichen und Parks stellen seine Larven ein gesundheitliches Risiko für den Menschen dar. Ab dem 3. Larvenstadium sind die Spiegelhaare der Raupe durch ein hochallergenes Protein (Thaumetopoein) gefährlich. Kommen diese Haare in Kontakt mit dem Menschen, so können sie Juckreiz verursachen und Reizungen der Atemwege oder Augen auslösen.

Raupengespinste welche an Schlehdorn, Weißdorn oder anderen Hecken zu finden sind, stammen allerdings meist von der Gespinstmotte (eine andere Art) und sind für den Menschen ungefährlich.

Um die Bürgerinnen und Bürger über den Eichenprozessionsspinner aufzuklären, wurde vom Ministerium für nachhaltige Entwicklung und Infrastruktur und dem Ministerium für Gesundheit bereits 2017 ein Faltblatt erarbeitet, welches Auskunft über die Biologie des Eichenprozessionsspinners und die mit ihm verbundenen Gefahren gibt. Auch werden Vorbeugungs- und Schutzmaßnahmen erläutert. Dieses Faltblatt ist in deutscher und französischer Sprache bei der Naturverwaltung erhältlich und kann auch auf den Webseiten www.emwelt.lu und www.sante.lu heruntergeladen werden.