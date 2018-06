Et haten am ganzen 13 Entreprisen eng Demande gemaach fir vun der Kuerzaarbecht ze profitéieren, 11 goufen der accordéiert.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Vun den 1121 Persounen déi betraff sinn, kënnen der viraussiichtlech 593 an den horaire réduit falen.D'Zuel vun den Demanden op Kuerzaarbecht war dëse Mount iwwregens am Verglach zum Juni ëm 4 Unitéiten an d'Luucht gaangen.