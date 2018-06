Dee Chiffer wäert allerdéngs an den nächste Jore klammen, mat enger ganzer Partie Projeten, déi bis 2027 solle realiséiert ginn.



Agora, d'Entwécklungsgesellschaft, déi responsabel fir d'Planung an d'Entwécklung um Belval sinn, hunn um Dënschdeg e Bilan gezunn, vun deem wat an de leschten 18 Joer um Site geschitt ass an wat nach komme wäert.



Bis 2027 soll de Belval komplett kommerzialiséiert sinn, heescht datt d'Terrainen, déi bebaut kënne ginn, verkaf solle sinn.



An Zukunft géifen dann 22.000 Aarbechtsplazen geschaf ginn, 7 bis 8.000 Leit sollen um Belval wunnen an och 7 bis 8.000 Studenten kéinten an Zukunft do studéieren, schaffen oder wunnen.



Mat aktuell ronn 210.000 m2 Bürosflächen ass de Belval op Plaz 1 vun de Büros-Standuerter an der Peripherie. Et soll awer weider e Fokus op d'Mixitéit tëscht Wunnen a Schaffe geluecht ginn, geplangt si Projeten mat bezuelbarem Wunnraum an och Eefamilljenhaiser.



Um Dënschdeg gouf och betount, datt een d'Annonce vum Nohaltegkeetsminister Francois Bausch begréisst, datt mam Tram-Express de Süde mat der Stad verbonne soll ginn.