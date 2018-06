© RTL Télé Lëtzebuerg / Jeannot Ries

Do, wou aktuell de Stadion, d'Pompjeeskasär, den Recycle-Zenter an den Service d'Hygiène vun der Stad Lëtzebuerg sinn, plus ee privaten Terrain, do soll op 10 Hektar een neie Wunn-Quartier geschaf ginn.



De Stater Schäfferot hat jo lescht Woch ugekënnegt, dass am Hierscht een Architekten- an Urbanisteconcours géing lancéiert ginn, fir ze kucken, wéi een de Quartier no an no kann erschléissen. An duerno géing dann och mat de Leit geschwat ginn.





Dat wär awer d'Päerd vun hanne gesuedelt, erkläert d'Stater Gemengeconseillère Sam Tanson. Déi Stater Gréng hunn eng aner Approche a fuerderen, dass all déi Leit, déi do wunnen an doriwwer eraus vun Ufank u mat agebonne ginn, kucken, wat si fir Virstellungen hunn, fir den neie Quartier. Dofir organiséiere si d'nächst Woch eng Biergerbedeelegung an d'Resultater dovunner sollen dann an een Architekteconcours afléissen.