E Méindeg am Nomëtteg hunn zwee Männer an der rue Nicolas Biever zu Esch engem Mann bei sech doheem de Portmonni geklaut, deen d'Männer eragelooss hat, well déi en ëm Mënz fir de Parkautomat gefrot haten.



D'Police erënnert drun, datt sou Gauner sech dacks eeler Persounen als Affer eraussichen. Si solle verstäerkt op d'Geforen opmierksam gemaach ginn.



Police Lëtzebuerg: Informatiounen iwwer Gauner a falsch Polizisten





Escrocs et faux policiers

Le principe est toujours le même: des escrocs essayent d’entrer dans votre habitation sous un faux prétexte.

Ne laissez entrer aucune personne étrangère dans votre maison!

Les escrocs connaissent 1.000 astuces pour se procurer un accès à votre habitation. Ne vous faites pas berner! Rendez également attentifs aux dangers potentiels vos parents et grands-parents, ainsi que d’autres personnes de votre entourage.

Si les escrocs ont réussi à entrer chez vous, d’une manière ou d’une autre, il est souvent déjà trop tard.

Conseils pour éviter d’en arriver là:

Utilisez les judas, les fenêtres ou les interphones avant d’ouvrir la porte.

Ne laissez entrer aucun étranger dans votre logement.

N’acceptez des paquets pour vos voisins que lorsque ceci a été convenu au préalable.

Ne faites entrer que des ouvriers/artisans que vous avez appelés.

Exigez toujours de voir une pièce d’identité.

Indiquez, grâce à l’autocollant "Colportage", que vous refusez la vente de porte-à-porte.

Tout policier à Luxembourg parle couramment le luxembourgeois et peut s’identifier. En cas de doute, adressez-vous au numéro d’appel d’urgence 113.