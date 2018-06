© AFP

D'Secteure vun der Kommunikatioun an dem Handel sinn dru schold, datt am éischten Trimester dëst Joer de PIB em 2% am Land eropgaangen ass. Fir dëst Joer rechent de Statec a senger rezenter Konjunktur-Nott souguer mat engem Wuesstem vu 4%.De Finanzsecteur dréit éischter manner zu deem gudde Wäert vum PIB bei, wëll do d'Valeur ajoutée zanter dem leschten Trimester zejoert stagnéiert. Och d'Consommatioun vun de Stéit am Land bleift op engem héijen Niveau, mat do héijen Ausgaben am Domaine vun der Gesondheet.De Statec gesäit och der nächster Zäit konjunkturell ganz positiv entgéint mat engem estiméierte Wuesstem fir dëst an d'nächst Joer vun all Kéier ëm déi 4%.Am Verglach: Zejoert loung dee Wuesstem bei plus 2,3%, 2016 bei plus 3,1%.D'Firmaen an der Euro-Zon iwwerdeems si manner optimistesch, sou datt d'Baussen-Demande u Lëtzebuerger Betriber dorënner och dierft leiden. De Statec mengt, datt hei d'ekonomesch Dynamik noloosse kéint.Den Impakt dovunner, datt d'US-Stroftaxen op Stol an Aluminium erhiewen, schätzt de Statec fir den europäesche Wirtschaftsraum als marginal an, wëll dës 2 Produkter nëmmen 2% vun allen Exporter an Direktioun USA ausmaachen.Iwwerdeems geet an der Euro-Zon no laange Jore vun Expansioun d'Produktioun vu Wueren am leschten Trimester zréck.Nach e Wuert zur Inflatioun am Land, déi op ee Joer gekuckt op 1,3% klëmmt - dat bedéngt duerch d'Hausse vun de Pëtrolspräisser. Dat kréien de Logement an natierlech den Transportsecteur ze spieren. Hei am Land kommen nach d'Haussë bei Loyerskäschten, Elektresch an neien Autoen dobäi.