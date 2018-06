© SIP

Mat 56 Jo Stëmmen an 2 Abstentioune gouf den Text e Dënschdeg de Mëtteg um Krautmaart ugeholl. Den Text huet gutt Usätz, mee keng Strategie - dat waren d'Wieder vun der CSV Deputéierter Martine Mergen de Mëtteg iwwert de Gesetzestext vun de Kompetenzzentere fir Kanner mat spezifesche Besoinen.D'Partei huet de Projet de Loi zwar matgestëmmt, ma eng ganz Partie negativ Punkten ervir gestrach. D'Martine Mergen ënnersträicht datt et hirer Partei no un enger Vue no fir feelt.



AUDIO: D'Martine Mergen vun der CSV



© Pierre Weimerskirch / RTL

AUDIO: De Lex Delles vun der DP



sollen an Zukunft geschaf ginn: Fënnef dovu baséieren op schonn existéierende Strukturen, wéi zum Beispill dem Centre de Logopédie oder nach de Centres d'éducation différenciée. Dräi nei Zentre sollen an Zukunft Kanner encadréieren, déi spezifesch edukativ Besoinen hunn.Een dovun ass fir Kanner mat Léierschwieregkeeten. Nei ass och en Kompetenzzenter fir Kanner mat Verhalensstéierungen, respektiv Kanner déi hirem eigentleche Schoulalter wäit viraus sinn.Zil wier et all de Kanner eng gerechten an ugepasste Betreiung a schoulesch Entwécklung ze erméiglechen.De Rapporteur vum Gesetzestext, Lex Delles betount, datt een hei bis ewell net déi néideg Ressourcen hat.

Donieft gëtt eng national Inclusiouns Kommissioun gegrënnt, kuerz CNI - déi dofir zoustänneg ass wéi eng Kanner wou betreit ginn, dat mam Accord vun den Elteren.De Projet de Loi gesäit och fir datt et an Zukunft eng "Agence de transition à la vie active" gëtt, eng Agence déi d'Aarbecht vun den Zentere koordinéiert, fir d'Jugendlech op den Aarbechtsmaart ze preparéieren, hinnen den Accès op den Aarbechtsmaart ze erliichteren oder hinnen ze hëllefen an en Atelier protégé ënner ze kommen.Fir d'Kanner bescht méiglechst zesummen ze halen, an de Risiko vun der Vernoléissegung auszeschléissen, mëscht dëse Projet de Loi e Spagat - dat huet d'Deputéiert vun déi Gréng, Josée Lorsché gëscht bei der Debatt iwwert de Gesetzestext iwwert d'Kompetenzzenteren am Schoulberäich fir Kanner mat spezifesche Besoine betount. Op där enger Säit géing den Text de Prinzip respektéieren, datt all Kand Recht op eng Plaz an der regulärer Schoul huet a behält.All dat wier nëmme méiglech mam richtege Personal. Den Educatiounsminister Claude Meisch huet präziséiert, wien des Leit solle sinn a wou een dës well hirhuelen.

Weider Explikatioune wéi dat ganzt spéider um Terrain soll ausgesinn, gesitt an héiert der den Owend am Journal bei de Kollege vun der Télé.



De Communiqué vum Edukatiounsminitère